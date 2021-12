Sale la temperatura social con le vip in lingerie

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quando fuori il freddo inizia a imperversare, ci pensano le vip a far salire la. Con i loro scatti sexy incendiano le fantasie dei follower, soprattutto quando posano in. Scelgono posizioni audaci, scoccano sguardi ammaliatori e indossano completini piccanti che enfatizzano le forme e lasciano scorgere dettagli bollenti. Il gioco della seduzione è iniziato… Lanera non passa di moda Lanera è sempre amatissima, classico intramontabile della provocazione. Elisa Visari la sceglie per stupire il suo fidanzato Andrea Damante, e fa centro con il completino Yamamay con bralette e slip sgambato che esalta il suo fisico esile. Lo stesso colore è protagonista della capsule collection che Giulia De Lellis ha disegnato per Tezenis e che sfoggia sui ...