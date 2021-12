Sacchi: “Milan sotto schock dopo il Liverpool” | VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e non solo Leggi su pianetamilan (Di lunedì 13 dicembre 2021) Arrigoè intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha rilasciato delle dichiarazioni sule non solo

Sacchi: "Milan sotto shock dopo il Liverpool. Juve, se mancano le motivazioni..." Nella puntata di questa settimana l'analisi del rendimento delle squadre di vertice del campionato dopo l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Con Arrigo Sacchi e il direttore della Gazzetta Stefano Barigelli. In studio Giacomo Detomaso

