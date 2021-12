Sabato, domenica e lunedì: trama e cast del film in onda il 14 dicembre 2021 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sergio castellitto torna ad interpretare le commedie di Eduardo De Filippo. Il bravo attore romano dopo aver vestito i panni di Luca Cupiello in Natale in casa Cupiello, ora vestirà quelli di Peppino Priore in Sabato, domenica e lunedì che andrà in onda martedì 14 dicembre su Rai Uno a partire dalle 21:20. Vediamo trama e cast del film. Sabato, domenica e lunedì: ecco la trama del film Sabato, domenica e lunedì, il film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, vede al centro della storia Peppino e Rosa Priore sposati da oltre trent'anni e la vicenda si svolge nell'arco di un fine ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sergioellitto torna ad interpretare le commedie di Eduardo De Filippo. Il bravo attore romano dopo aver vestito i panni di Luca Cupiello in Natale in casa Cupiello, ora vestirà quelli di Peppino Priore inche andrà inmartedì 14su Rai Uno a partire dalle 21:20. Vediamodel: ecco ladel, iltratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, vede al centro della storia Peppino e Rosa Priore sposati da oltre trent'anni e la vicenda si svolge nell'arco di un fine ...

