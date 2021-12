Rummenigge | «Lewandowski meritava il Pallone d’Oro Haaland? Il Bayern…»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Karl-Heinzcommenta il momento di Roberte non solo. E sul sorteggio delKarl-Heinzè stato intervistato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni.– «ha fatto una grandissima stagione,il. Ha vinto Messi, ma è contento di aver vinto in passato il Golden Boy». SALISBURGO – «È nostro vicino, il Bayern Monaco è tra le favorite. Ora conta essere motivati, poi serve anche un po’ di fortuna».POST LEWA – «Lewa è una garanzia anche se non è giovane come. Il Bayern è molto contento di lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

