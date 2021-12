Rosalinda Cannavò vittima di vandalismo | “ho rischiato di farmi male”

Leggi su formatonews

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Brutta e spiacevole disavventura per l’ex gieffina che ha raccontato tutto ai fan su Instagram, anche Andrea in sua difesa brutta disavventura per l’ex gieffinaUna brutta disavventura è accaduta aa Milano. L’attrice, racconta attraverso il suo account ufficiale, cosa le è accaduto l’altro a giorno nella cittadina dopo che si è recata a vedere una casa con il suo agente immobiliare. La giovane ha spiegato che non trovando parcheggio nei pressi di questa abitazione, ha deciso di parcheggiare la sua auto presso una pompa di benzina. Fin qui nulla di strano se, tornando a prendere la sua auto non avesse notato un particolare… Brutta disavventura per l’ex concorrente del GFVip L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato cosa le è accaduto pochi giorni fa presso Milano. La ragazza insieme al suo agente ...