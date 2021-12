Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021)rivela ai fan ildell’assenza daiin questo weekend trascorso. Ecco le parole dell’ex gieffina La brillantedopo aver trascorso lo scorso weekend nell’incantevole città dell’amore insieme al suo Andrea Zenga, anche questo nuovo weekend appena terminato l’ha vissuto con persone speciali.infatti in queste ultime ore èta suiper svelare ai fan ildel suo distacco daiin questo weekend, mentre Andrea Zenga è stato impegnato come opinionista sportivo in un programma televisivo, la dolceha trascorso un paio di giorni con la sua famiglia. I genitori ...