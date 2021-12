Romania, aggredita inviata Rai. “Governo chieda spiegazioni” (Di martedì 14 dicembre 2021) "La Romania chieda scusa per la grave aggressione all`inviata della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'Esecutivo Usigrai che in una nota specifica le modalità del grave episodio con "una giornalista sequestrata nell`ufficio di una senatrice novax durante un`intervista, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo - conclude la nota Usigrai - che il Governo italiano e I`Unione Europea chiedano spiegazioni al Governo Rumeno su quanto è accaduto". Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 dicembre 2021) "Lascusa per la grave aggressione all`della Rai Lucia Goracci e ai suoi collaboratori. Se Bucarest è ancora Europa, fatti del genere non devono accadere". E' quanto si legge in una dichiarazione dell'Esecutivo Usigrai che in una nota specifica le modalità del grave episodio con "una giornalista sequestrata nell`ufficio di una senatrice novax durante un`intervista, presa a pugni davanti alla polizia che avrebbe dovuto proteggerla e poi perquisita e trattenuta per ore in commissariato. Ci aspettiamo - conclude la nota Usigrai - che ilitaliano e I`Unione EuropeanoalRumeno su quanto è accaduto".

Advertising

Tg1Rai : In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'… - lapoelkann_ : Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre facev… - marrus91 : RT @lapoelkann_: Solidarietà a Lucia Goracci (@ZiaLulli1) del @Tg1Rai bloccata e aggredita in Romania da una senatrice mentre faceva il su… - s_corradino : Sequestrata e aggredita nel corso di un'intervista a una senatrice no vax di estrema destra in Romania. La solidari… - danilamonteverd : RT @Tg1Rai: In Europa c'è un paese che è penultimo per somministrazione dei #vaccini. E' la #Romania dove la nostra collega, l'inviata Luci… -