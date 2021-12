Roma | Tiago Pinto | “Siamo tutti allineati | pensiamo al campo adesso”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Sappiamo quello di cui abbiamo bisogno, qual è la strategia della proprietà e che il mercato di gennaio è particolare, diverso da quello estivo. Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite su cui concentrarci maper fare il meglio per la”. Ecco le parole di, dg della, che ha parlato poco prima del match tra i giallorossi e Spezia, il quale preferisce pensare ale non si sbilancia su quelle che saranno le mosse di gennaio: “I conti si fanno alla fine e dobbiamo giocare le partite come se fossero delle finali. Mayoral? È sempre stato un grande professionista, ha saputo aspettare la sua opportunità e quando ha giocato ha fatto bene. A gennaio vediamo, le porte sono sempre aperte, in entrata e ...

Advertising

sportli26181512 : Tiago Pinto: “Borja Mayoral via a gennaio? Vediamo, le porte sempre aperte”: Le parole del general manager gialloro… - MomentiCalcio : #Roma, #Tiago Pinto: 'Pensiamo al mercato. #Mayoral sta facendo bene' - LeBombeDiVlad : ??? 'Futuro #Mayoral? Oggi ha un'altra possibilità, ma...' ??? Le parole del dirigente della #Roma #TiagoPinto ?????… - siamo_la_Roma : ???#TiagoPinto prima di #RomaSpezia ??? 'Dobbiamo giocare tutte le partite come fossero finali' ?? Le sue parole… - CalcioNews24 : #RomaSpezia, #TiagoPinto così nel pre partita ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago

Pinto, uomo mercato della, ha fatto il punto sui possibili trasferimenti in occasione di gennaio e non solo Ai microfoni di Sky Sport,Pinto ha parlato prima di- Spezia. PARTITA ...Lapensa a Maggiore per Gennaio - Josè Mourinho avrebbe espressamente chiesto aPinto importanti rinforzi per laa Gennaio. Il reparto preso in considerazione dallo ' Special One ' sarebbe il centrocampo, dove si cercano importanti alternative al duo Cristante - ...Tiago Pinto a Sky Sport – Nel prepartita di Roma-Spezia, ha parlato Tiago Pinto a Sky Sport dove ha parlato delle situazioni in entrata e di Borja Mayoral. Queste le sue parole: “Intanto pensiamo a ...Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite su cui concentrarci ma siamo tutti allineati per fare il meglio per la Roma”. Ecco le parole di Tiago Pinto, dg della Roma, che ha parlato poco prima ...