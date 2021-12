Roma | sversavano i liquami dei campi rom nelle fogne della rete pubblica

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 13 dicembre 2021)– Questa mattina, all’alba, la Polizia di Stato ha eseguito, tra il Lazio e la Calabria, misure cautelari, sequestri preventivi e perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti gravemente indiziati di appartenere ad un’associazione a delinquere dedita al traffico illecito di rifiuti, altri delitti contro l’ambiente e truffa ai danni dello Stato. Al capo dell’organizzazione, un soggetto calabrese in passato già colpito da due interdittive antimafia, è stata applicata la custodia cautelare in carcere, mentre sette consociati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e due al divieto di esercitare attività imprenditoriali. L’indagine – coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia die condotta dal Servizio Centrale Operativo, dalla Squadra MobileQuestura di Latina e dal Compartimento Polizia Stradale per il ...