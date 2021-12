Roma-Spezia | paura all’Olimpico | arresto cardiaco per un tifoso

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - SuperSportBlitz : #SerieA - Goal Alert: Roma *1-0 Spezia *(Smalling 6') #SSFootball - kicker_ITA : Tor annulliert! AS Rom - Spezia Calcio 2:0 #ROM - Iam_Astra : RT @SuperSportBlitz: #SerieA - Goal Alert: Roma *2-0 Spezia *(Ibanez 56') #SSFootball - LAROMA24 : Roma-Spezia: la moviola. Annullato un gol allo Spezia per fuorigioco #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia

- Paura in Curva Sud nel corso di. Intorno al 25' del primo tempo, dopo il vantaggio dei giallorossi firmato da Smalling, improvvisamente la Curva Sud si è ammutolita, rimanendo in silenzio fino al termine della prima ...Minuti di angoscia allo stadio Olimpico durante. Alla mezz'ora del primo tempo un tifoso in curva Sud, di circa 30 anni, ha accusato un arresto cardiaco. Immediati i soccorsi, il ragazzo è stato rianimato con il defibrillatore e ...Non solo i giocatori stavolta perché anche Sarri ha qualche responsabilità per l'attuale ottavo posto in classifica ( che potrebbe diventare nono se la Roma dovesse fare punti con lo Spezia in casa).Momenti di paura allo Stadio Olimpico, durante Roma-Spezia. Al 30' del primo tempo un tifoso in curva Sud di circa 30 anni ha accusato un arresto cardiaco: immediatamente soccorso con il defibrillator ...