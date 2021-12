Roma - Spezia in diretta LIVE alle 20:45, probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la partita della di stasera alle 20:45 contro lo si chiude definitivamente la diciassettesima giornata di , quella che ha decretato una nuova regina e quindi che ha sancito il sorpasso dell' Inter ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con la partita della di stasera20:45 contro lo si chiude definitivamente la diciassettesima giornata di , quella che ha decretato una nuova regina e quindi che ha sancito il sorpasso dell' Inter ...

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - ValerioIafrate : Il mio pronostico su Roma Spezia è 2-0 marcatore Borja Mayoral #campionatopronostici @pronostici22 - figurinepanini : Chiude la 17a giornata di #SerieATIM Roma-Spezia. Come finirà la partita? - 28AgustusBorn : as roma vs spezia ?? - andreastoolbox : Roma Spezia in tv e streaming: dove vedere la partita | Sky Sport -