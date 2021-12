Roma-Spezia 13 dicembre ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | Mourinho punta ancora su Abraham e Borja Mayoral

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Quasi esattamente sei anni fa, il 162015, loespugnò l’Olimpico ai rigori generando una crisi insanabile che avrebbe chiuso l’epoca di Rudi Garcia allae riaperto le porte a Spalletti. In un monday night di particolare tensione anche l’erasembra arrivata a un bivio se non decisivo comunque nevralgico, con InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CB_Ignoranza : Buongiorno. #Roma #Spezia - exsmatch : #SerieA ????ROMA ????SPEZIA LINK?? - andreastoolbox : Roma Spezia, il risultato in diretta live della partita di Serie A | Sky Sport - LorenzoFracassa : RT @sololaromait: Roma-Spezia: la formazione ufficiale ?? (3-5-2) Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante,… - Pall_Gonfiato : Le formazioni ufficiali di #Roma-#Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Spezia

DIRETTA: GLI ALLENATORI Aspettando la diretta dipossiamo ricordare che questo sarà un ritrovo tra José Mourinho e Thiago Motta. I due hanno lavorato insieme nell'Inter del Triplete: ...STATISTICHE E PRECEDENTI - Laè imbattuta in Serie A contro lo, grazie a una vittoria interna (4 - 3) e a un pareggio esterno (2 - 2). Laè rimasta imbattuta nelle ultime 10 partite ...Si chiude questa sera la giornata di Serie A, con il Monday Night che vedrà protagoniste Roma e Spezia. In caso di vittoria, la squadra di Mou aggancerebbe la Juventus in classifica. Queste le ...Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Roma-Spezia, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2021/2022. I giallorossi di Mourinho devono rialzare la testa d ...