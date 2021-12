Advertising

SecolodItalia1 : Roma, romeno ubriaco rischia di investire i pedoni a Palestrina. La folla tenta di linciarlo - grancetto : RT @GeMa7799: Controlli green pass, straniero ai carabinieri: “Vi dovrebbero fucilare”Ha risposto con tono minaccioso ai carabinieri che gl… - BenedettaPetru6 : RT @GeMa7799: Controlli green pass, straniero ai carabinieri: “Vi dovrebbero fucilare”Ha risposto con tono minaccioso ai carabinieri che gl… - GeMa7799 : Controlli green pass, straniero ai carabinieri: “Vi dovrebbero fucilare”Ha risposto con tono minaccioso ai carabini… - Lazio_TV : 'Vi dovrebbero fucilare', così un cittadino romeno si è rivolto ai militari. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma romeno

15/12/2021 - Accademia di Romania , corso di, lezione virtuale, ore 18.00. 17/12/2021 -, Stampa Estera , presentazione rapporto Eco - Media 2021 curato da Ifg per Osa , ore 10.00. ..."Vi dovrebbero fucilare". Ha risposto così ai carabinieri che gli chiedevano di esibire documenti d'identità e Green Pass a una fermata della metro a. L'uomo, un cittadinodi 39 anni pregiudicato, è stato accompagnato in caserma dove è stato sanzionato per 400 euro, poiché sprovvisto di Green Pass, e denunciato a piede libero con per ...Nella giornata di ieri l’altro, i Carabinieri delle Stazioni Roma viale Libia e Roma Parioli hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo dei mezzi pubb ...roma. La Procura della Repubblica di Tivoli, competente per territorio, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento contro ignoti, sull’incidente avvenuto venerdì pomeriggio in un capannone della z ...