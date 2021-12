Roma | il regalo della Conference per gennaio

Leggi su footdata

(Di lunedì 13 dicembre 2021) LaLeague fa felice lae Tiago Pinto. Grazie alla nuova competizione infatti il club giallorosso ha già incassato 12 milioni che potrebbero essere utilizzati già per il mercato di. José Mourinho penserà quindi al match di stasera contro lo Spezia, con un occhio di riguardo verso uno dei ragazzi di Thiago Motta: si tratta di Giulio Maggiore, seguito a Trigoria già dall’ultima sessione di mercato e che ha un valore di circa 8 milioni (contratto in scadenza nel 2023). Per il centrocampo la concorrenza è però tanta visto che i primi obiettivi sono Grillitsch dell’Hoffenheim e Tolisso del Bayern, entrambi con il contratto in scadenza a giugno. Un altro giocatore che piace a Pinto è il messicano Herrera che sta trovando poco spazio nell’Atletico Madrid.