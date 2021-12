Roma Femminile, il primo derby della storia è giallorosso (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il primo derby della storia è della Roma Femminile, che ha battuto la Lazio 3-2 grazie alla rete di Glionna arrivata al 73?. Un risultato importantissimo per la squadra di mister Spugna, oltre che per la valenza storica, anche per la classifica: le Giallorosse infatti hanno agganciato il Sassuolo al secondo posto a 25 punti, sorpassando Inter e Milan, ed entrando in zona Champions League. Nel primo tempo due colpi di testa nell’arco di tre minuti avevano dato l’impressione che la Roma potesse vincere facile: doppio vantaggio firmato prima da Pirone al 25?, poi da Bernauer al 28?. La squadra di Catini (espulso poi nel secondo tempo) però è riuscita prima a rientrare in partita con Visentin al 35? e poi a trovare il pari nella ripresa, ... Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il, che ha battuto la Lazio 3-2 grazie alla rete di Glionna arrivata al 73?. Un risultato importantissimo per la squadra di mister Spugna, oltre che per la valenza storica, anche per la classifica: le Giallorosse infatti hanno agganciato il Sassuolo al secondo posto a 25 punti, sorpassando Inter e Milan, ed entrando in zona Champions League. Neltempo due colpi di testa nell’arco di tre minuti avevano dato l’impressione che lapotesse vincere facile: doppio vantaggio firmato prima da Pirone al 25?, poi da Bernauer al 28?. La squadra di Catini (espulso poi nel secondo tempo) però è riuscita prima a rientrare in partita con Visentin al 35? e poi a trovare il pari nella ripresa, ...

