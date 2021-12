Roma e il Lazio rischiano la zona gialla a Capodanno: i dati aggiornati e le parole dell’assessore D’Amato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma. Le parole dell’assessore D’Amato a seguito di una intervista riportata dal Messaggero cercano di fare un po’ il punto sulla situazione pandemica in Italia e, soprattutto, nel Lazio in vista di ciò che ci attende per queste feste natalizie. Ieri il bollettino del Lazio, di fatto, segnava quasi 2mila casi e 900 ricoverati. Un mese fa erano meno della metà. Sulla questione l’Assessore ha affermato che: ”Oggi i contagi crescono, ma con una velocità inferiore a quella di qualche settimana fa. Nel frattempo stiamo correndo con la terza dose e anche chi non si è mai vaccinato sta facendo la prima. L’anno scorso avevamo 2.500 ricoverati in più”. Dunque, non si tratta di correre alla cieca verso un allarme generalizzato, ma misurare bene la situazione settimana per settimana e tener conto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021). Lea seguito di una intervista riportata dal Messaggero cercano di fare un po’ il punto sulla situazione pandemica in Italia e, soprattutto, nelin vista di ciò che ci attende per queste feste natalizie. Ieri il bollettino del, di fatto, segnava quasi 2mila casi e 900 ricoverati. Un mese fa erano meno della metà. Sulla questione l’Assessore ha affermato che: ”Oggi i contagi crescono, ma con una velocità inferiore a quella di qualche settimana fa. Nel frattempo stiamo correndo con la terza dose e anche chi non si è mai vaccinato sta facendo la prima. L’anno scorso avevamo 2.500 ricoverati in più”. Dunque, non si tratta di correre alla cieca verso un allarme generalizzato, ma misurare bene la situazione settimana per settimana e tener conto ...

