Roma | Cristante | «Importante fermare il momento negativo Atalanta? Ce la giochiamo»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi contro lo Spezia: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Bryanha parlato dopo-Spezia. VITTORIA – «C’è sempre qualcosa da rimproverare, ma eravincere. Dal primo minuto siamo entrati con la testa giusta per interrompere il periodo». GESTIONE – «Abbiamo avuto dei minuti dove potevamo alzare il ritmo e invece ci siamo fermati. Secondo tempo ripreso con la testa giusta». LEADER – «Siamo quattro o cinque giocatori con qualche gara in più. Se si può si cerca di dare una mano ai giovani, ognuno deve aiutare».– «Partita difficilissima, loro stanno alla grande e non è facile giocare contro di loro. Se siamo al massimo ce ...

... entra Diawara con spostamento diin difesa. Lo Spezia prova a reagire, trova anche il gol con Manaj ma viene annullato per fuorigioco. Quando affonda laè sempre pericolosa, tanto che ......6 Tantissimi errori ripuliti in parte dal bel cross per la testa di Ibanez (93' Bove sv)... La migliore partita da quando è aMAYORAL 6 Esperimento riuscito a metà. Movimenti sapienti ma ...“C’è la possibilità, ce la giochiamo in 7-8 squadre, tutte le partite sono difficili quest’anno e fino alla fine stagione dobbiamo a provare i due obiettivi della Conference e del quarto posto”. “C’è ...Le parole del giallorosso: "Abbiamo avuto dei minuti dove potevamo alzare il ritmo, ci siamo un po' fermati. Nel secondo tempo siamo ripartiti con la testa giusta" ...