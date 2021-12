Roberto Saviano condannato per plagio, la Cassazione ordina di aumentare il risarcimento: “Troppo pochi seimila euro” (Di lunedì 13 dicembre 2021) È Troppo esiguo il risarcimento di seimila euro a cui la Corte d’Appello di Napoli ha condannato Roberto Saviano per il plagio di tre articoli di cronaca, tratti dal Corriere di Caserta e dal giornale Cronachedi Napoli, nel suo romanzo Gomorra edito da Mondadori. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza del 2016 con cui la corte partenopea aveva ridotto di dieci volte la somma dovuta (da sessantamila a seimila euro, da versare in solido tra l’autore del libro e la casa editrice) stabilendo che la quantificazione del danno dovesse tener conto dell’enorme successo del romanzo. A riportarlo è il sito Cronachedi, una delle testate plagiate. Per effetto della decisione, una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Èesiguo ildia cui la Corte d’Appello di Napoli haper ildi tre articoli di cronaca, tratti dal Corriere di Caserta e dal giornale Cronachedi Napoli, nel suo romanzo Gomorra edito da Mondadori. Lo ha stabilito la Corte di, annullando con rinvio la sentenza del 2016 con cui la corte partenopea aveva ridotto di dieci volte la somma dovuta (da sessantamila a, da versare in solido tra l’autore del libro e la casa editrice) stabilendo che la quantificazione del danno dovesse tener conto dell’enorme successo del romanzo. A riportarlo è il sito Cronachedi, una delle testate plagiate. Per effetto della decisione, una ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Lezioni di democrazia da Roberto Saviano? No, grazie. - eziomauro : Più libri più liberi, Roberto Saviano e Michela Murgia per la prima volta insieme sul palco: 'Oggi chi prende posiz… - PiazzapulitaLA7 : Il sud Italia è completamente abbandonato. Roberto Saviano #piazzapulita @robertosaviano - magub5 : RT @kattolikamente: La Cassazione condanna Roberto Saviano per plagio. Lo scrittore dovrà versare un risarcimento milionario in proporzione… - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Nuova figuraccia di Roberto Saviano: per i pezzi di “Gomorra” copiati arriva la condanna milionaria -