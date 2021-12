Roberto Cazzaniga e la finta fidanzata: «Non riuscivo a dire “basta”» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pallavolista, ingannato per 15 anni da una donna che fingeva di essere la modella Alessandra Ambrosio, a Verissimo ha raccontato i retroscena della truffa, e di come oggi si senta in colpa verso le persone a lui più vicine: «Ho tradito la loro fiducia». Il supporto degli amici, però, non manca. Èdurata quindici anni Leggi su omgossip.myblog (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il pallavolista, ingannato per 15 anni da una donna che fingeva di essere la modella Alessandra Ambrosio, a Verissimo ha raccontato i retroscena della truffa, e di come oggi si senta in colpa verso le persone a lui più vicine: «Ho tradito la loro fiducia». Il supporto degli amici, però, non manca. Èdurata quindici anni

