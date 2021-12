“Riviera di Ulisse, foce del fiume Garigliano”: il 14 dicembre l’incontro per il Contratto di Costa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Minturno – Si terrà martedì 14 dicembre alle ore 16.00 a Scauri presso l’Ecoalbergo “Approdo di Ulisse” in Via Appia 266 (area ex Sieci) la riunione dell’’assemblea dei sottoscrittori del Contratto di Costa Riviera di Ulisse foce del fiume Garigliano per lavorare alla proposta di Documento Strategico in preparazione del Piano di Azioni del Contratto. Nel corso della riunione saranno proposti gli Assi Strategici, che rappresentano le priorità che si intendono affrontare, gli Obiettivi Specifici, collegati agli obiettivi di sostenibilità noti come Agenda 2030 che l’Onu intende raggiungere entro il 2030, e le Azioni da perseguire per il lungo termine. Con il nuovo anno verrà poi approvato il Piano di Azioni, costituito da ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 dicembre 2021) Minturno – Si terrà martedì 14alle ore 16.00 a Scauri presso l’Ecoalbergo “Approdo di” in Via Appia 266 (area ex Sieci) la riunione dell’’assemblea dei sottoscrittori deldididelper lavorare alla proposta di Documento Strategico in preparazione del Piano di Azioni del. Nel corso della riunione saranno proposti gli Assi Strategici, che rappresentano le priorità che si intendono affrontare, gli Obiettivi Specifici, collegati agli obiettivi di sostenibilità noti come Agenda 2030 che l’Onu intende raggiungere entro il 2030, e le Azioni da perseguire per il lungo termine. Con il nuovo anno verrà poi approvato il Piano di Azioni, costituito da ...

