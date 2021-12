Risultati e classifica Serie A live | Roma-Spezia chiude la giornata

(Di lunedì 13 dicembre 2021): tutti gli aggiornamenti della diciassettesimadi campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla diciassettesimadiA che si svolgerà tra venerdì 10 e lunedì 13 dicembre: i, lae i marcatori delle partite. Turno lungo nel massimo campionato che esordirà di venerdì con un derby della Lanterna da incubo per Genoa e Samp, in un periodo non proprio entusiasmante. Sabato con la Viola in casa e con le trasferte pericolose nel Triveneto per Juve e Milan. Stessa destinazione per l’Atalanta domenica pomeriggio, mentre verso sera Napoli e Inter avranno occasioni casalinghe per rinforzare la candidatura Scudetto. Are, ...

- sportli26181512 : #AllieviNazionaliUnder17 Under 17, risultati e classifica: il Napoli è al quinto posto: Under 17, risultati e class… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili #PrimaveraTim Primavera 1, risultati e classifica: il Napoli scivo… - QApuano : Lastrigiana – Massese 1 – 1. Highlights, risultati, classifica, liste e commento di Umberto Meruzzi del 12/12/21 -

SARNO (SA). Si è conclusa con un pareggio a reti bianche la sfida fra Sarnese e Giffoni Sei Casali, una gara piacevole e combattuta da entrambe le squadre che, fino alla fine, hanno provato a far prop ...All'Olimpico Roma in vantaggio dopo appena 6', grazie a Smalling che corregge in rete un colpo di testa di Abraham. Ancora l'attaccante giallorosso ispira Vina liberandolo con un colpo di tacco: gran ...