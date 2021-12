Rischia la vita per salvare una scimmia con la respirazione bocca a bocca: la storia di un “buon samaritano” – VIDEO (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un “buon samaritano” è stato lodato per aver salvato una scimmia ferita, facendo addirittura la respirazione bocca a bocca per resuscitarla. Il VIDEO che ha immortalato il momento è stato girato dagli abitanti del villaggio: si vede un animale sdraiato per terra, svenuto, e l’uomo di nome Prabhu che corre incontro all’animale per dargli soccorso. LEGGI ANCHE => Stanchi degli audio di WhatsApp? Questo trucco fa per voi Si trattava di un macaco di circa otto mesi, che pare fosse stato attaccato da un branco di cani selvatici. L’evento è accaduto il 9 Dicembre di quest’anno, nello stato Indiano di Tamil Nadu. Prabhu ha cominciato il primo soccorso dell’animale con delle compressioni toraciche, finendo poi con la ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un “” è stato lodato per aver salvato unaferita, facendo addirittura laper resuscitarla. Ilche ha immortalato il momento è stato girato dagli abitanti del villaggio: si vede un animale sdraiato per terra, svenuto, e l’uomo di nome Prabhu che corre incontro all’animale per dargli soccorso. LEGGI ANCHE => Stanchi degli audio di WhatsApp? Questo trucco fa per voi Si trattava di un macaco di circa otto mesi, che pare fosse stato attaccato da un branco di cani selvatici. L’evento è accaduto il 9 Dicembre di quest’anno, nello stato Indiano di Tamil Nadu. Prabhu ha cominciato il primo soccorso dell’animale con delle compressioni toraciche, finendo poi con la ...

