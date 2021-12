Riparte la Coppa Italia: in diretta su Mediaset i sedicesimi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il grande calcio Italiano torna su Mediaset che, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime tre stagioni, 2021-2024, i diritti della Coppa Italia. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity. Da martedì 14 a giovedì 16 dicembre Riparte la competizione nazionale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il grande calciono torna suche, in esclusiva assoluta si è assicurata per le prossime tre stagioni, 2021-2024, i diritti della. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle retie in live streaming suInfinity. Da martedì 14 a giovedì 16 dicembrela competizione nazionale L'articolo

Tennis senza sosta, dopo la Davis si riparte con due tornei in Australia: e l'Italia c'è. gli azzurri convocati Il tennis non si ferma. Archiviata la Coppa Davis il 5 dicembre le migliori racchette del mondo si ritroveranno dopo le festività natalizie. Dopo due settimane intense coronate dalla vittoria della Russia di Medvedev. A Sydney dal primo ...

COPPA DEL MONDO MARIANNE VOS RIPARTE DALLA VAL DI SOLE: «OCCHIO ALLA NEVE E ALLE SORPRESE» TUTTOBICIWEB.it Fioretto Ragazze d’oro in Coppa Due vittorie per ripartire, dopo la delusione olimpica: il Dream Team non c’è più, ma il fioretto femminile ha trovato subito la forza di vincere con nuove protagoniste. Sabato era stata Alice Volpi, ...

Razzoli riparte oggi dallo slalom in Val d’Isere Inizia questa mattina in Val d’Isere la nuova avventura di Giuliano Razzoli in Coppa del Mondo. Il campione olimpico, a 36 anni non sembra ancora deciso a smettere con le gare. «Anzi – ha detto scherz ...

