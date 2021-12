Riforma pensioni 2022 e sciopero 16/12: Tra Governo e Sindacati ha già vinto il Governo? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sta discutendo a lungo sulla prossima Riforma pensioni 2022 e sulle decisioni ormai prese dal Governo che pare aver dato davvero poco ascolto a Sindacati e cittadini nell’approvare post quota 100 una misura, la quota 102, della sola durata di un anno. Anche la proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale avranno durata annuale, andando contro ai desiderata di quanti avevano chiesto misure maggiormente strutturali al fine di poter programmare serenamente la propria vita previdenziale. Altro argomento di forte dibattito è lo sciopero proclamato dai Sindacati per la giornata del 16 dicembre, che vede fuori la Cisl, che ha optato per uno sciopero ‘alternativo’ per il 18 dicembre. Molti sostengono, come Mauro Marino nel suo ultimo ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si sta discutendo a lungo sulla prossimae sulle decisioni ormai prese dalche pare aver dato davvero poco ascolto ae cittadini nell’approvare post quota 100 una misura, la quota 102, della sola durata di un anno. Anche la proroga dell’opzione donna e dell’ape sociale avranno durata annuale, andando contro ai desiderata di quanti avevano chiesto misure maggiormente strutturali al fine di poter programmare serenamente la propria vita previdenziale. Altro argomento di forte dibattito è loproclamato daiper la giornata del 16 dicembre, che vede fuori la Cisl, che ha optato per uno‘alternativo’ per il 18 dicembre. Molti sostengono, come Mauro Marino nel suo ultimo ...

Advertising

CGILModena : RT @CgilRe: #16dicembre #scioperogenerale #insiemeperlagiustizia ??per contrastare la precarietà ??per un fisco equo ??per una riforma pension… - Pragma_News : In pensione a 62 anni o a 65 anni: le ipotesi e le novità per uscire prima dal lavoro (senza rimetterci) by… - Investireoggi : Se #Draghi sarà eletto nuovo Capo dello Stato, che fine farà la riforma #pensioni allo studio per il 2022? Lo spe… - CgilRe : #16dicembre #scioperogenerale #insiemeperlagiustizia ??per contrastare la precarietà ??per un fisco equo ??per una rif… - ServiziAlLavoro : Pensioni - Cavallaro : per tutelare i giovani bisogna riformare il mondo del lavoro Necessaria una riforma struttur… -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma pensioni Riforma Pensioni: cosa succede con Draghi al Quirinale Riforma pensioni rinviata al 2022 Il governo ha però dato via a un tavolo tecnico con le parti sociali per avviare una seria e profonda riforma pensioni nel 2022. I lavori si dovrebbero concludere a ...

Landini tira dritto, giovedì 16 lo sciopero ... ma lui ha avuto almeno l'umiltà di ascoltarci', se non sulla riforma del fisco almeno sul ... Lo sciopero è stato indetto "a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per ...

Riforma Pensioni 2021: l'editoriale: i sindacati hanno agito troppo tardi Pensioni Per Tutti Riforma pensioni 2022 e sciopero 16/12: Tra Governo e Sindacati ha già vinto il Governo? Si sta discutendo a lungo sulla prossima riforma pensioni 2022 e sulle decisioni ormai prese dal Governo che pare aver dato davvero poco ascolto a sindacati e cittadini nell’approvare post quota 100 ...

Manovra, Patuanelli: su pensioni e lavoro precario bisogna ascoltare i sindacati “Il presidente del Consiglio ascolta tutti e poi decide: è l`unico modo per governare questa maggioranza. Lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, e questo credo che sia il giusto modo d ...

rinviata al 2022 Il governo ha però dato via a un tavolo tecnico con le parti sociali per avviare una seria e profondanel 2022. I lavori si dovrebbero concludere a ...... ma lui ha avuto almeno l'umiltà di ascoltarci', se non sulladel fisco almeno sul ... Lo sciopero è stato indetto "a sostegno alle proposte sindacali su precarietà,, fisco, lavoro e per ...Si sta discutendo a lungo sulla prossima riforma pensioni 2022 e sulle decisioni ormai prese dal Governo che pare aver dato davvero poco ascolto a sindacati e cittadini nell’approvare post quota 100 ...“Il presidente del Consiglio ascolta tutti e poi decide: è l`unico modo per governare questa maggioranza. Lo sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, e questo credo che sia il giusto modo d ...