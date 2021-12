Ricorso Mercedes | Verstappen resta campione? La decisione ufficiale

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È stato un Mondiale di Formula Uno incredibilmente combattuto. Tante battaglie, diversi scontro, reclami, interventi dei commissari, veleni ed accuse vicendevoli. Soprattutto: polemiche a non finire, con le due scuderie rivali che hanno animato questa corsa iridata, anche, fuori dalla pista. Ieri, nell’ultimo appuntamento del 2021, Maxè diventatodel mondo di F1 dopo aver battuto Lewis Hamilton, ex numero uno delle quattro ruote, superandolo all’ultimo giro dopo la ripartenza dal regime di Safety Car. Un’affermazione che aveva generato, però, ildella: Toto Wolff era corso dai Commissari di Gara ad Abu Dhabi. Adesso, c’è la rispostaal doppio contenzioso aperto dal team che ha vinto il Mondiale costruttori....

sportface2016 : +++UFFICIALE Max #Verstappen è campione del mondo di #F1. Respinto anche il secondo ricorso della #Mercedes, resta… - rtl1025 : ??? La #Mercedes ha ufficialmente contestato il risultato dell'#AbuDhabiGP, con la vittoria di Max #Verstappen su Le… - Eurosport_IT : Mercedes non ci sta e presenta ricorso alla FIA! ?? Come andrà a finire? #AbuDhabiGP | #Hamilton | #Verstappen | #F1 - ghelliluca : @iltinaio121 @Trentordici1 @RobChinchero I dettagli sono che il regolamento dice che il direttore di gara può scegl… - socialin21 : Verstappen campione del mondo, ricorso Mercedes bocciato -

Ultime Notizie dalla rete : Ricorso Mercedes

... e dopo la consueta cerimonia del podio, arriva il colpo di scena che strozza in gola la gioia: Toto Wolf, il team principal della, presenta un doppio. Il primo contro Verstappen, ...... LA MOTIVAZIONE RESPINTO IL SECONDODELLA: LA MOTIVAZIONE PERCHE' LAHA FATTODUE VOLTE: I VIDEO DEGLI EPISODI IL MOTIVO DEL: ALCUNI PILOTI ...Dal sogno all'incubo, dall'incubo al sogno. In una manciata di giri e con un post gara thrilling. L'ultimo gran premio della stagione, ad Abu Dhabi, regala emozioni, colpi di scena e ...di Leo Turrini Forse è solo una suggestione e di sicuro Lewis Hamilton aveva altro cui pensare. Ma quando il figlio di Michael Schumacher si è trascinato in battaglia contro la Williams di Latifi, di ...