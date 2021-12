Regione per regione, l'Italia divisa in zona arancione e gialla (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in Italia. I dati In realtà l'indice Rt scende ancora, passando da 1,20 a 1,18. Ma si tratta dell'unico dato in positivo. Il resto infatti racconta una situazione di crescita dei ricoveri. Sette Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di allerta per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10%. Si tratta di Calabria (11,8%), Friuli-Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Bolzano (18%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%). Superano invece la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti di area medica quattro Regioni e Province autonome: Calabria (16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d’Aosta (24,2%). L’incidenza dei casi ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 dicembre 2021) I dati forniti dal consueto report del venerdì dell'Istituto Superiore di Sanità sulla pandemia da Covid confermano il rialzo dei contagi in. I dati In realtà l'indice Rt scende ancora, passando da 1,20 a 1,18. Ma si tratta dell'unico dato in positivo. Il resto infatti racconta una situazione di crescita dei ricoveri. Sette Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di allerta per l’occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10%. Si tratta di Calabria (11,8%), Friuli-Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Bolzano (18%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%). Superano invece la soglia di allerta del 15% per l’occupazione dei reparti di area medica quattro Regioni e Province autonome: Calabria (16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d’Aosta (24,2%). L’incidenza dei casi ...

