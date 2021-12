Reggina | ufficiale l’esonero di Aglietti | il comunicato del club

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Alfredonon è più l’allenatore della: ildelcalabrese Alfredonon è più l’allenatore della: decisiva la sconfitta subita per 4-0 contro l’Alessandria. Ecco ildelcalabrese.– «1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredodall’incarico di allenatore della prima squadra. Ilringrazia sentitamente misterper l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(4 - 4 - 2): Turati; Lakicevic, Loiacono, Regini, Di Chiara; Ricci (50 Cortinovis), Bianchi ... IV: Michele Di Cairano di Ariano Irpino. VAR: Daniele Paterna di Teramo. A - VAR: ......del club Lasi chiude nel silenzio. Non parla nessuno, in sala stampa al Granillo, al termine della disastrosa e pesante sconfitta contro l' Alessandria terminata 0 - 4. L'annuncio...C'è anche la nota stampa della Reggina 1914 srl dell'esonero di Alfredo Aglietti: Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall'incarico di ...Finisce ufficialmente l'avventura di Alfredo Agleitti sulla panchina della Reggina. Il 51enne tecnico toscano è stato esonerato dopo la sconfitta interna per 4-0 contro l'Alessandria, quinto ko consec ...