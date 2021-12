Reggina | esonerato il tecnico Alfredo Aglietti

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E’ ufficiale il divorzio tra. Il club calabrese comunica in una nota di aver sollevato ildall’incarico. La“ringrazia sentitamente misterper l’impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi”, si legge nella nota.

Ribaltone alla. Il presidente Luca Gallo ha deciso di chiudere con Alfredo Aglietti che pur aveva avuto un ottimo avvio di stagione arrivando a lambire la vetta della classifica. Poi l'inspiegabile crollo ...L'allenatore paga la sconfitta casalinga per 4 - 0 contro l'Alessandria REGGIO CALABRIA - LahaAlfredo Aglietti dall'incarico di allenatore della prima squadra. "Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l'impegno e la professionalità dimostrati in questi mesi", si ...REGGIO CALABRIA/ La Reggina 1914 comunica di aver sollevato il tecnico Alfredo Aglietti dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia sentitamente mister Aglietti per l'impegno e ...Dopo i rumors delle scorse ore adesso è arrivata l’ufficialità. Mimmo Toscano è il nuovo tecnico della formazione amaranto Ad un anno esatto dall’esonero della passata stagione Mimmo Toscano torna sul ...