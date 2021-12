Reggina | Aglietti esonerato | i possibili sostituti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Caos in casa, dove, dopo la sconfitta per 4-0 in casa contro l’Alessandria, è statoAlfredo. L’allenatore paga il trend negativo delle ultime settimane, con cinque sconfitte consecutive e il conseguente tredicesimo posto in Serie B. La vittoria mancava dal 5 novembre, quando laottene un successo esterno contro il Cosenza per 1-0 grazie alla rete di Montalto. Poi cinque sconfitte, quattordici gol subiti e due fatti: una media che ha rivelato un crollo verticale dei calabresi. Adesso si pensa a chi potrà sostituirlo e soprattutto a chi sarà in grado di traghettare la compagine fino a fine stagione, risalendo la china., idiCon l’esonero di Alfredo, ...