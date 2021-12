Recovery | Sala “Milano si candida per fondi aggiuntivi”

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Penso sia molto giusto il principio di cercare di allargare a tutti e di dare a tutti la possibilità di partecipare.si, qualora ci siano realtà locali non in grado di garantire la possibilità di investire nei tempi corretti, di utilizzare i residui che ci saranno”. Lo ha detto il sindaco dia margine dell’incontro “Italiadomani – Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. bla/pc/gtr su Il Corriere della Città.

'Ringrazio il sindaco di Milano Beppe, con cui mi sono confrontata anche di recente, perche' mi da' l'occasione di ribadire che il vincolo del 40 per cento dei fondi Pnrr al Sud e' stato congegnato in modo che sia "impossibile" non ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, nel corso della sesta tappa a Milano di 'Italiadomani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza', iniziativa della Presidenza del ...«La macchina del Pnrr è partita già da diverse settimane, i soli interventi di mia competenza o ai quali ho partecipato hanno già messo in moto quasi 7 miliardi di euro di finanziamenti su tutto il te ...I numeri delle risorse che arriveranno in Lombardia dai fondi del Pnrr sono stati presentati durante l'evento "Italia Domani: Piano nazionale di ripresa e resilienza", a cui hanno partecipato il sinda ...