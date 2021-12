Real Madrid, furia per il sorteggio Champions: conferenza stampa alle 17 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Real Madrid non ci sta dopo il sorteggio Champions: indetta una conferenza stampa alle ore 17. Le ultime Il Real Madrid parlerà in conferenza stampa oggi, alle ore 17, in merito al tanto discusso sorteggio Champions. Il club di Florentino Perez aveva chiesto alla UEFA di rifare le estrazioni senza considerare i blancos, già accoppiati al Benfica prima del caos. Poi la beffa: Real Madrid-PSG agli ottavi di finale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilnon ci sta dopo il: indetta unaore 17. Le ultime Ilparlerà inoggi,ore 17, in merito al tanto discusso. Il club di Florentino Perez aveva chiesto alla UEFA di rifare le estrazioni senza considerare i blancos, già accoppiati al Benfica prima del caos. Poi la beffa:-PSG agli ottavi di finale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - btsportfootball : PSG ?? Real Madrid #UCLdraw - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - ladrilandia : PSG vs REAL MADRID??? AMO - jeankjkk : Real Madrid x PSG // Real Madrid x Messi -