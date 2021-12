Ravanusa, si scava senza sosta per trovare gli ultimi due dispersi: un 88enne e suo figlio ancora sotto le macerie (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ricerche a Ravanusa continuano senza interrompersi neanche un minuto. I soccorritori stanno cercando gli ultimi due dispersi nel crollo delle palazzine a Ravanusa. Si tratta di Giuseppe e Calogero Carmina, 88 e 59 anni, padre e figlio. I vigili del fuoco hanno già individuato l’area dove potrebbero trovarsi i due uomini: per questo si continua a scavare, senza sosta. A dichiararlo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino: «Stiamo puntando su questa zona per trovare queste ultime due persone», ha detto. A 36 ore dall’esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, sale a sette il bilancio delle vittime. Quattro i corpi estratti dalle macerie dopo ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ricerche acontinuanointerrompersi neanche un minuto. I soccorritori stanno cercando gliduenel crollo delle palazzine a. Si tratta di Giuseppe e Calogero Carmina, 88 e 59 anni, padre e. I vigili del fuoco hanno già individuato l’area dove potrebbero trovarsi i due uomini: per questo si continua are,. A dichiararlo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino: «Stiamo puntando su questa zona perqueste ultime due persone», ha detto. A 36 ore dall’esplosione, dovuta probabilmente a una fuga di gas, sale a sette il bilancio delle vittime. Quattro i corpi estratti dalledopo ...

