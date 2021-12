Ravanusa, rinvenuti altri quattro morti da sotto le macerie (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ricerche sono andate avanti anche la scorsa notte. Estratti altri cadaveri. Si tratta di due uomini e una donna. La quarta vittima è in corso di identificazione. Mancano all'appello due persone Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Le ricerche sono andate avanti anche la scorsa notte. Estratticadaveri. Si tratta di due uomini e una donna. La quarta vittima è in corso di identificazione. Mancano all'appello due persone

Advertising

emanuelino10 : RT @zav_news: Riepilogo #Ravanusa • Al momento, rinvenuti 2 corpi senza vita ed estratte vive 2 donne, trasportate entrambe in ospedale. I… - elena_ele6 : RT @zav_news: Riepilogo #Ravanusa • Al momento, rinvenuti 2 corpi senza vita ed estratte vive 2 donne, trasportate entrambe in ospedale. I… - zav_news : Riepilogo #Ravanusa • Al momento, rinvenuti 2 corpi senza vita ed estratte vive 2 donne, trasportate entrambe in os… -