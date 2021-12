Ravanusa | La puzza di gas si sentiva da giorni Il sospetto | una strage evitabile?

Advertising

MediasetTgcom24 : Esplosione Ravanusa, inchiesta sulla rete del gas: 'Da sette giorni c'era puzza' #Ravanusa - AnnaritaNinni : RT @Open_gol: I cittadini dicono che da giorni prima della tragedia in zona si sentiva puzza di gas. E c’è chi giura di aver visto squadre… - Open_gol : I cittadini dicono che da giorni prima della tragedia in zona si sentiva puzza di gas. E c’è chi giura di aver vis… - Elygabrysabry1 : RT @IQuotidiana: Esplosione a Ravanusa: le ultime notizie e aggiornamenti. 'Da giorni si sentiva puzza di Gas' - Nada13Speranza : RT @nada_ukrainka: -

Le lamentele dei residenti, Italgas si difende: nessuna segnalazione. La rete di distribuzione risale a 40 anni fa di NINO FEMIANIC'eradi gas da tre giorni a, dove alle 20 e 48 di sabato 11 dicembre un'esplosione ha sventrato il quartiere Mastro Dominici demolendo la palazzina del Carmina e danneggiandone altre tre in ...Le lamentele dei residenti, Italgas si difende: nessuna segnalazione. La rete di distribuzione risale a 40 anni fa ...C’è chi racconta che, nei giorni scorsi, la puzza di gas si sentisse in tutto il quartiere. «Macché, non c’è stato nulla di strano», smentisce ...