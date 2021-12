Ravanusa | famiglia salva perché a cena fuori | ' Se mio marito non avesse insistito saremmo tutti morti'

Advertising

Quattro fratelli, con mogli e figli. Vite spezzate da un'esplosione, unaintera sotterrata dalle macerie in una manciata di secondi. Selene e Giuseppe dovevano diventare mamma e papà a giorni, sabato sera erano a cena dai genitori di lui: Angelo e Maria Crescenza, ...Leggi anche >si salva perché a cena fuori La casa è distrutta perché si affaccia sul cratere dell'esplosione, ma fortunatamente non c'era nessuno al suo interno. La coppia aveva ...Sale a 7 il numero delle vittime della strage di Ravanusa (Agrigento), in Sicilia, dove un'esplosione ha fatto crollare un palazzo. Le ricerche sono durate tutta la notte: i vigili del ...Una tragedia anche famigliare quella dell'esplosione a Ravanusa. Trovate altre quattro vittime, quasi tutte imparentate tra loro.