**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ravanusa 13 dic. (Adnkronos) - "Sono stati effettuati ordini per quasi 2,5 milioni di euro per impianti di autorizzazione obbligatoria per il rilevamento delle fughe di gas, con un sistema più sicuro rispetto al vecchio sistema dello zolfo, ossia il THT. È stato anche approvato un progetto di miglioramento del sistema informativo della società nell'ambito di tutta la struttura del gruppo, in modo che possa essere maggiormente sinergico e meglio controllabile il cosiddetto 'progetto convergenza SAP', per oltre 4 milioni di euro. Queste sono le risposte che l'amministrazione ha fornito alla sollecitazione del giudice di dare continuità alla società". Era il 22 ottobre del 2014 e l'ingegner Sergio Caramazza, uno degli ex amministratori giudiziari della società Italgas, la società che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ravanusa 13 dic. (Adnkronos) - "Sono stati effettuati ordini per quasi 2,5 milioni di euro perdi autorizzazione obbligatoria per ildelledi gas, con un sistema più sicuro rispetto al vecchio sistema dello zolfo, ossia il THT. È stato anche approvato un progetto di miglioramento del sistema informativo della società nell'ambito di tutta la struttura del gruppo, in modo che possa essere maggiormente sinergico e meglio controllabile il cosiddetto 'progetto convergenza SAP', per oltre 4 milioni di euro. Queste sono le risposte che l'amministrazione ha fornito alla sollecitazione del giudice di dare continuità alla società". Era il 22 ottobre del 2014 e l'ingegner Sergio Caramazza, uno degli exdella società, la società che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : **Ravanusa amministratori Ravanusa: 'Rete del gas già pericolosa nel 2014' 'Il 76% delle tratte di rete indagate deve essere sottoposto con urgenza a un intervento di risanamento': così gli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione che interessò Italgas scrivevano nel 2014 dopo aver controllato, attraverso un pool di tecnici, la rete del ...

Agrigento, cinque giorni prima dell'esplosione un intervento di manutenzione ordinaria sulla rete di gas: la scoperta dei carabinieri ...per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato una strage a Ravanusa. Il ... all'iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici e amministratori che a vario ...

**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** Il Tempo Ravanusa, da indagine nel 2014 "rete del gas agrigentino pericolosa" La relazione che fu stilata dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione sulla Italgas nel 2014, sarà acquista da investigatori ...

Esplosione Ravanusa: indagini 2014, rete gas agrigentino pericoloso I controlli avevano riguardato mezza Italia e anche gli impianti dell’agrigentino. Da accertamenti a campione erano emerse gravi situazioni di rischio ad esempio ad Agrigento citta’. La relazione degl ...

