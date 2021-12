**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (4) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - E ancora: "È in corso l'esame di un'attività estremamente critica, a cui faceva riferimento poco fa il professor Frey, nominata Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ), cioè in sostanza sicurezza e qualità, che ha anche la missione fondamentale di controllo dell'esecuzione dei lavori a campione. Da noi il campione è stato ritenuto assolutamente insoddisfacente per la numerosità dei lavori che la società ha in campo e per la sua complessità, oltre che per la dispersione sul territorio. Pertanto, è stata presa in esame l'efficacia di questa struttura e si sta lavorando proprio insieme ad essa perché vengano fatte delle proposte di rafforzamento al fine di migliorare la catena dei controlli. Ciò è fondamentale per scongiurare l'insinuazione di fenomeni obliqui in crepe lasciate aperte da parte della struttura societaria. È stato concordato con le organizzazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - E ancora: "È in corso l'esame di un'attività estremamente critica, a cui faceva riferimento poco fa il professor Frey, nominata Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ), cioè in sostanza sicurezza e qualità, che ha anche la missione fondamentale di controllo dell'esecuzione dei lavori a campione. Da noi il campione è stato ritenuto assolutamente insoddisfacente per la numerosità dei lavori che la società ha in campo e per la sua complessità, oltre che per la dispersione sul territorio. Pertanto, è stata presa in esame l'efficacia di questa struttura e si sta lavorando proprio insieme ad essa perché vengano fatte delle proposte di rafforzamento al fine di migliorare la catena dei controlli. Ciò è fondamentale per scongiurare l'insinuazione di fenomeni obliqui in crepe lasciate aperte da parte della struttura societaria. È stato concordato con le organizzazioni ...

Advertising

TV7Benevento : **Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (4)... - TV7Benevento : **Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (3)... - TV7Benevento : **Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (2)... - TV7Benevento : **Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'**... - LuciaManiscalco : RT @Radio1Rai: ??#Ravanusa #crollo Da indagini del 2014 in molte città d'Italia, compresa la provincia di #Agrigento erano già emerse gravi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Ravanusa amministratori Ravanusa: 'Rete del gas già pericolosa nel 2014' 'Il 76% delle tratte di rete indagate deve essere sottoposto con urgenza a un intervento di risanamento': così gli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione che interessò Italgas scrivevano nel 2014 dopo aver controllato, attraverso un pool di tecnici, la rete del ...

Agrigento, cinque giorni prima dell'esplosione un intervento di manutenzione ordinaria sulla rete di gas: la scoperta dei carabinieri ...per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato una strage a Ravanusa. Il ... all'iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici e amministratori che a vario ...

**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** Il Tempo Ravanusa, da indagine nel 2014 "rete del gas agrigentino pericolosa" La relazione che fu stilata dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione sulla Italgas nel 2014, sarà acquista da investigatori ...

Esplosione Ravanusa: indagini 2014, rete gas agrigentino pericoloso I controlli avevano riguardato mezza Italia e anche gli impianti dell’agrigentino. Da accertamenti a campione erano emerse gravi situazioni di rischio ad esempio ad Agrigento citta’. La relazione degl ...

'Il 76% delle tratte di rete indagate deve essere sottoposto con urgenza a un intervento di risanamento': così gligiudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione che interessò Italgas scrivevano nel 2014 dopo aver controllato, attraverso un pool di tecnici, la rete del ......per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato una strage a. Il ... all'iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici eche a vario ...La relazione che fu stilata dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione sulla Italgas nel 2014, sarà acquista da investigatori ...I controlli avevano riguardato mezza Italia e anche gli impianti dell’agrigentino. Da accertamenti a campione erano emerse gravi situazioni di rischio ad esempio ad Agrigento citta’. La relazione degl ...