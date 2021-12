**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** (3) (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Poi, l'amministratore giudiziario di Italgas, davanti all'a Antimafia, raccontava ancora: "Sono state anche esaminate alcune acquisizioni societarie. Una addirittura ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Metano Arcore, che sarà operativa dal 1o gennaio 2015 all'interno dell'Italgas. È stata approvata, inoltre, in principio l'acquisizione di ACAM Gas, una grossa concessionaria nella provincia di La Spezia. È in itinere l'acquisizione. Sono stati approvati investimenti per quanto riguarda le società controllate e consolidate AES di Torino e Napoletanagas, che ha in progetto l'incorporazione di una società che ha completato la metanizzazione della costiera sorrentina. Questo per quanto riguarda la parte operativa". Infine, "Per quanto riguarda gli aspetti ispettivi, sono stati visitati quasi tutti i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) (Adnkronos) - Poi, l'amministratoreo di, davanti all'a Antimafia, raccontava ancora: "Sono state anche esaminate alcune acquisizioni societarie. Una addirittura ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della Metano Arcore, che sarà operativa dal 1o gennaio 2015 all'interno dell'. È stata approvata, inoltre, in principio l'acquisizione di ACAM Gas, una grossa concessionaria nella provincia di La Spezia. È in itinere l'acquisizione. Sono stati approvati investimenti per quanto riguarda le società controllate e consolidate AES di Torino e Napoletanagas, che ha in progetto l'incorporazione di una società che ha completato la metanizzazione della costiera sorrentina. Questo per quanto riguarda la parte operativa". Infine, "Per quanto riguarda gli aspetti ispettivi, sono stati visitati quasi tutti i ...

Ultime Notizie dalla rete : **Ravanusa amministratori Ravanusa: 'Rete del gas già pericolosa nel 2014' 'Il 76% delle tratte di rete indagate deve essere sottoposto con urgenza a un intervento di risanamento': così gli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione che interessò Italgas scrivevano nel 2014 dopo aver controllato, attraverso un pool di tecnici, la rete del ...

Agrigento, cinque giorni prima dell'esplosione un intervento di manutenzione ordinaria sulla rete di gas: la scoperta dei carabinieri ...per spiegare come sia stato possibile che una fuga di gas abbia provocato una strage a Ravanusa. Il ... all'iscrizione nel registro degli indagati dei primi nomi di tecnici e amministratori che a vario ...

**Ravanusa: ex amministratori giudiziari Italgas '2,5 mln per impianti rilevamento fughe gas'** Il Tempo Ravanusa, da indagine nel 2014 "rete del gas agrigentino pericolosa" La relazione che fu stilata dagli amministratori giudiziari nominati dal tribunale di Palermo nel procedimento di prevenzione sulla Italgas nel 2014, sarà acquista da investigatori ...

Esplosione Ravanusa: indagini 2014, rete gas agrigentino pericoloso I controlli avevano riguardato mezza Italia e anche gli impianti dell’agrigentino. Da accertamenti a campione erano emerse gravi situazioni di rischio ad esempio ad Agrigento citta’. La relazione degl ...

