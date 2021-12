Ravanusa | ex amministratore giudiziario Italgas | ' nel 2014 rilevammo grosse criticità in reti gas'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021), 13 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - “Ricordo che nelfacemmo fare dei rilievi su tutta la rete di gas a metano e i tecnici rilevaronosulleispezionate. In tutta Italia, anche nell'agrigentino”. A parlare in una intervista esclusiva all'Adnkronos è l'avvocato Andrea Aiello, che per un anno è stato l'di, insieme con altri tre colleghi, Sergio Caramazza, Luigi Giovanni Saporito, Marco Frey. La societàla società che gestisce la rete di metano anche a, dove è avvenuta sabato l'esplosione, costata la vita a sette persone, con due dispersi, era stata commissariata da parte della sezione misure di prevenzione del ...