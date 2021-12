Ravanusa Ag | tre corpi sotto le macerie individuati dai vigili del fuoco Si lavora per estrarli

Advertising

Agenzia_Ansa : È salito a tre il numero delle vittime nell'esplosione avvenuta a Ravanusa. Ci sarebbero ancora sei dispersi. #ANSA - RaiNews : Una ingente perdita di gas nella rete di metano ha causato un'esplosione che ha provocato il crollo di tre case e i… - Tg3web : Una violentissima esplosione, provocata probabilmente da una perdita di gas nella rete del metano, ha devastato alc… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno sc… - javert64 : RT @RaiNews: Individuati questa mattina tre corpi tra le macerie -

Ultime Notizie dalla rete : Ravanusa tre

Si aggrava il triste bilancio della tragedia di. Dopo una notte di ricerche vane, intorno alle 6.30 i vigili del fuoco hanno trovato in cadaveri dipersone tra le macerie di. Salgono a sei dunque le vittime accertate. Sarebbero due uomini e una donna . Ma si continua la lotta contro il tempo per cercare gli altridispersi nell'...'Pensare che io a quella cena in un ristorante a Mazzarino, un paese qui vicino, neppure volevo andarci. Se mio marito non avesse insistito oggi forse saremmo tutti morti. Anche i mieifigli. Non ci voglio pensare'. La signora Franca, 35 anni, casalinga, mostra sul suo smartphone le foto che testimoniano come è ridotta una parte della sua casa, quella che si affaccia sul cratere ...Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie della palazzina di ...Tre corpi dei sei dispersi nell'esplosione a Ravanusa (Agrigento) sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco, che hanno scavato per tutta la notte. I cadaveri erano sotto le macerie ...