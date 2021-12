Ramadani indagato | non ha dichiarato circa 7 milioni di euro al fisco

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Continuano ad emergere novità in merito all’inchiesta sul calciomercato che ha coinvolto Fali. Il procuratore sportivo macedone non avrebbesettedialitaliano. Una cifra provvisoria, in base agli elementi raccolti dal pm Giovanni Polizzi e dall’aggiunto Maurizio Romanelli, ma destinata a crescere. Nel corso dell’indagine della procura di Milano su presunte irregolarità nel calciomercato, inoltre, sono stati acquisiti i contratti di compravendita dei calciatori gestiti dall’agente presso undici club italiani. SportFace.

A marzo scorso, inoltre,è statoin Spagna per sospetta evasione fiscale, riciclaggio e altri reati fiscali. Da lì ha preso il via anche l'indagine milanese. Per gli inquirenti, ...cura, tra gli altri, gli interessi del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e dell'allenatore della Lazio Maurizio Sarri . SOTTO INCHIESTA ANCHE L'AGENTE ITALIANO PIETRO CHIODI Sotto ...Ramadani indagato per presunte irregolarità nel calciomercato: circa 7 milioni di euro non dichiarati al fisco italiano dall'agente.La procura di Milano e la guardia di finanza hanno eseguito perquisizioni nei confronti di Pietro Chiodi, agente sportivo italiano e delle sue ...