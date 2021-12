Rai | amatissima serie perde la sua attrice | annuncio in diretta Tv

Leggi su inews24

(Di lunedì 13 dicembre 2021) In maniera del tutto inaspettata, è stato dato un importanteinriguardo le sorti della protagonista di un’Tv della Rai. Come di consueto, la prima parte di Domenica In del 12 dicembre è stata dedicata al talent-show Ballando con le Stelle. Fra gli ospiti c’era anche Valeria Fabrizi, che interrogata riguardo L'articolo proviene da Inews.it.