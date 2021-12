Quirinale | Tajani “Un presidente della nostra area sarebbe perfetto”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Ilsi elegge con il massimo del consenso. Con la sinistra siamo al governo insieme, parliamone e confrontiamoci. E’ una cosa positiva per tutti, noi faremo laparte, tutti devono parlare con tutti visto che la prima carica dello Stato rappresenta tutti”. Così Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, in una intervista al “CorriereSera” conferma di essere d’accordo con le proposte di un confronto preventivo fra i leader dei partiti per arrivare ad un’elezione del prossimo capo dello Stato la più condivisa possibile. “I numeri lo dicono, abbiamo tanti parlamentari come anche tanti rappresentanti delle Regioni. E c’è anche un gran numero di parlamentari che non sono iscritti a un partito, ed è la prima volta che un numero così importante di deputati e senatori, ...