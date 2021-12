Quirinale: Calenda, 'sì a presidente centrodestra, la Cartabia non è di sinistra' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Nessun problema" ad un presidente della Repubblica di centrodestra: "Il centrodestra moderato sono i popolari, una grande cultura che ha fatto l'Europa, non la destra sovranista e anti Europa". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre. "La Cartabia non è certamente una personalità di sinistra, è una personalità che da quel punto di vista è più vicina a quell'area che alla sinistra -ha piegato il leader di Azione-. Dobbiamo cercare di avere questo tipo di equilibrio, se i nomi sono di uno del Pd o di Berlusconi non sono favorevole" "Io penso che la ministra Cartabia ha tutte le carte in regola: conoscenza della Costituzione, equilibrio, capacità di toccare in profondo un tema come la giustizia. E' anche donna, io la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Nessun problema" ad undella Repubblica di: "Ilmoderato sono i popolari, una grande cultura che ha fatto l'Europa, non la destra sovranista e anti Europa". Lo ha detto Carloa Agorà, su Raitre. "Lanon è certamente una personalità di, è una personalità che da quel punto di vista è più vicina a quell'area che alla-ha piegato il leader di Azione-. Dobbiamo cercare di avere questo tipo di equilibrio, se i nomi sono di uno del Pd o di Berlusconi non sono favorevole" "Io penso che la ministraha tutte le carte in regola: conoscenza della Costituzione, equilibrio, capacità di toccare in profondo un tema come la giustizia. E' anche donna, io la ...

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Calenda, 'sì a presidente centrodestra, la Cartabia non è di sinistra'... - pcorn0 : RT @ironorehopper: @sruotolo1 No, il campo largo no. Piuttosto Berlusconi al Quirinale, che è anche una finale e tardiva presa di responsab… - ironorehopper : @sruotolo1 No, il campo largo no. Piuttosto Berlusconi al Quirinale, che è anche una finale e tardiva presa di resp… - callio47 : @claudio301065 La Meloni scopre le carte: 'Via il pantano parlamentare, passiamo a Repubblica presidenziale. Serve… - AndreaPellicani : Il problema italiano è la percentuale di pirla che vanno e prosperano in politica…basta spulciare dal mazzo: #Renzi… -