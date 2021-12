Quirinale: Calenda, 'Meloni insultante verso Mattarella' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Che vuol dire un presidente patriota? Mattarella non è un patriota? E Pertini, come ha detto Letta? Fino a ora i presidenti che sono stati, traditori della patria? Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidente patriota è insultate verso il presidente della Repubblica in carica". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà replicando alle affermazioni di Giorgia Meloni. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "Che vuol dire un presidente patriota?non è un patriota? E Pertini, come ha detto Letta? Fino a ora i presidenti che sono stati, traditori della patria? Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidente patriota è insultateil presidente della Repubblica in carica". Lo ha detto Carloa Agorà replicando alle affermazioni di Giorgia

Quirinale: Calenda, Cartabia sarebbe bella novità - Ultima Ora Agenzia ANSA Quirinale: Calenda, 'Meloni insultante verso Mattarella' Se uno dice Berlusconi è meglio, può dirlo. Ma se dice serve un presidente patriota è insultate verso il presidente della Repubblica in carica". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà replicando alle ...

Quirinale: Calenda, 'sì a presidente centrodestra, la Cartabia non è di sinistra' Roma, 13 dic "Nessun problema" ad un presidente della Repubblica di centrodestra: "Il centrodestra moderato sono i popolari, una grande cultura che ha fatto l'E ...

