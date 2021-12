Questo ponte è dichiarato patrimonio dell’umanità | cosa ha di particolare

Leggi su funweek

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Una città che sembra uscita dalle favole e undal 2005: è Mostar, in Bosnia ed Erzegovina. LEGGI ANCHE: —del Diavolo a Lucca, la leggenda dellastruttura ‘a schiena d’asino’ La città prende il nome dallo Stari Most il Vecchiosul fiume Nerenta e dalle due torri che lo collegano alle rive chiamate mostari ovvero custodi del. Fu costruito nel 1557 per volontà di Solimano il Magnifico, per collegare le due sponde del fiume che per anni aveva diviso la popolazione (bosniaci da una parte e croati dall’altra). Nel 1993 ilvenne distrutto dalle forze croato-bosniache nel corso della Guerra in Bosnia ed Erzegovina (1992-1995). Alla fine delle ostilità venne ...