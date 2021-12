Questo articolo sulla «sospensione della patente per chi è vaccinato» non esiste (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in uno screenshot pubblicato il 10 dicembre su Facebook. L’immagine oggetto della segnalazione si presenta come un articolo proveniente dalla sezione “cronaca” di un non meglio precisato quotidiano e contiene il titolo “Troppi malori alla guida si pensa alla sospensione della patente per chi é vaccinato”, insieme a un occhiello che aggiunge: «L’idea di un pool di esperti incaricato appositamente per cercare di fronteggiare in qualche modo l’aumento dilagante di malori alla guida». Il presunto articolo, firmato da «Andrea Di Castello» e datato 7 dicembre 2021, contiene anche quattro immagini di incidenti stradali accompagnate dalla ... Leggi su facta.news (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 13 dicembre 2021 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni riportate in uno screenshot pubblicato il 10 dicembre su Facebook. L’immagine oggettosegnalazione si presenta come unproveniente dalla sezione “cronaca” di un non meglio precisato quotidiano e contiene il titolo “Troppi malori alla guida si pensa allaper chi é”, insieme a un occhiello che aggiunge: «L’idea di un pool di esperti incaricato appositamente per cercare di fronteggiare in qualche modo l’aumento dilagante di malori alla guida». Il presunto, firmato da «Andrea Di Castello» e datato 7 dicembre 2021, contiene anche quattro immagini di incidenti stradali accompagnate dalla ...

