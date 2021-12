“Quando le serie Tv entrano in classe: il caso Squid Game”. Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi in diretta mercoledì 15 dicembre ore 21 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si apre il ciclo di eventi live dal titolo "La scuola Ferita - Pensieri e Strumenti per insegnare oggi", curato dal giornalista di Orizzonte Scuola Fabrizio De Angelis. Lo SPECIALE avrà come protagonista il psicopedagogista Stefano Rossi, che affronterà temi cari agli insegnanti, fornendo suggerimenti e idee per la didattica. Si parte con un incontro dedicato allo Squid Game. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 13 dicembre 2021) Si apre il ciclo di eventi live dal titolo "La scuola Ferita - Pensieri e Strumenti per insegnare oggi", curato dal giornalista di Orizzonte Scuola Fabrizio De Angelis. Loavrà come protagonista il, che affronterà temi cari agli insegnanti, fornendo suggerimenti e idee per la didattica. Si parte con un incontro dedicato allo. L'articolo .

Advertising

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha subito neanche una conclusione per la prima volta in una gara di Serie A da quando Opta racc… - EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - corcordiumss : non quando la seconda della serie madre esiste - thomas_crepaldi : @how_soonisnow É una bomba . Miglior serie da non so quando - ChateauDeath : RT @MarcelloMoscat7: La fortuna non esiste, esiste solo una serie di momenti di fugace lucidità, quando vediamo le cose come davvero sono.… -