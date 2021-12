Quando la moda cambia la società: la storia di April Ashley, prima modella trans (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ogni settimana, vi raccontiamo una storia dell'industria moda che ha fatto fare un sostanziale passo avanti alla società. Questa settimana ripercorriamo i passi della pioniera che, negli anni ‘60, ha rappresentato la comunità transgender nell’industria moda Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ogni settimana, vi raccontiamo unadell'industriache ha fatto fare un sostanziale passo avanti alla. Questa settimana ripercorriamo i passi della pioniera che, negli anni ‘60, ha rappresentato la comunitàgender nell’industria

Advertising

borghi_claudio : @SbirriP @ScaltritiLab Mamma mia ma che poveretti. Credono di avere in mano il destino del mondo. La ruota gira, oh… - maryfagi : RT @borghi_claudio: @SbirriP @ScaltritiLab Mamma mia ma che poveretti. Credono di avere in mano il destino del mondo. La ruota gira, oh com… - neo_dymium : RT @borghi_claudio: @SbirriP @ScaltritiLab Mamma mia ma che poveretti. Credono di avere in mano il destino del mondo. La ruota gira, oh com… - NikMegaFake : @dreamombra ma questa moda del gin tonic nella scatoletta del cibo del gatto da quando ? - alex_antony17 : RT @borghi_claudio: @SbirriP @ScaltritiLab Mamma mia ma che poveretti. Credono di avere in mano il destino del mondo. La ruota gira, oh com… -