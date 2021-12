Qualità della vita: Trieste al primo posto, Crotone ultima in Italia. Il Mezzogiorno a fondo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Trieste è la città dove si vive meglio in Italia. Questo il risultato della 32a edizione dell’indagine sulla Qualità della vita nelle province Italiane, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. I capoluogo... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 dicembre 2021)è la città dove si vive meglio in. Questo il risultato32a edizione dell’indagine sullanelle provincene, pubblicata oggi dal Sole 24 Ore. I capoluogo...

Advertising

sole24ore : ?? Qualità della vita 2021, #Trieste fa il tris: con economia e cultura batte l’effetto no vax. En plein del… - sole24ore : ?? L'indagine del #Sole24Ore sulla Qualità della vita #qdv21 : dodici indicatori al femminile tra speranze di vita,… - sole24ore : «L’Italia da ricucire»: in diretta web e Sky l’evento in occasione della Qualità della vita @sole24ore #qdv21 - MattiaPertoldi : Trieste, Udine e Pordenone nelle prime dieci posizioni della classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità della vita… - infoitinterno : Qualità della vita, classifica Sole 24 Ore: Crotone di nuovo ultima, Vibo quasi -